Crisi Aartee | Fiom Cgil chiede alla Regione un tavolo per i lavoratori
La Fiom Cgil ha richiesto alla Regione Lazio di convocare un tavolo per tutelare i lavoratori dell’azienda fallita. La richiesta arriva in seguito alla crisi dell’azienda, che ha portato alla perdita di stipendi per molti dipendenti. La questione riguarda anche le condizioni delle famiglie coinvolte, che si trovano senza reddito. La richiesta mira a individuare misure urgenti di supporto e intervento per i lavoratori colpiti dalla crisi.
Come possono le famiglie sopravvivere senza stipendio dopo il fallimento?. Quali misure urgenti deve attivare la Regione Lazio per i lavoratori?. Perché la cassa integrazione è l'unica via per evitare la catastrofe?. Chi potrà garantire la continuità produttiva del sito di Rieti?.? In Breve Fallimento Aartee dichiarato il 24 aprile scorso a Rieti. Luigi D’Antonio ed Emiliano Lelli chiedono cassa integrazione immediata. Sindacato punta a riprendere interlocuzioni regionali già avviate nei mesi passati. Necessità di nuovi interlocutori industriali per evitare dispersione competenze produttive. La crisi Aartee a Rieti: la Fiom Cgil invoca un tavolo urgente in Regione Lazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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