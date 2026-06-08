Crisi Aartee | Fiom Cgil chiede alla Regione un tavolo per i lavoratori

Notizia in breve

La Fiom Cgil ha richiesto alla Regione Lazio di convocare un tavolo per tutelare i lavoratori dell’azienda fallita. La richiesta arriva in seguito alla crisi dell’azienda, che ha portato alla perdita di stipendi per molti dipendenti. La questione riguarda anche le condizioni delle famiglie coinvolte, che si trovano senza reddito. La richiesta mira a individuare misure urgenti di supporto e intervento per i lavoratori colpiti dalla crisi.