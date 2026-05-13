Caos lavoratori dei musei statali La Filcam chiede il tavolo di crisi I nodi | guide turistiche e bookshop

I lavoratori dei musei statali si trovano in una situazione di difficoltà, con criticità che riguardano in particolare il personale del bookshop degli Uffizi e le guide turistiche di Opera Laboratori Fiorentini. La Filcam ha richiesto un tavolo di crisi per affrontare le questioni aperte, che coinvolgono aspetti legati alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione delle attività. La situazione rimane complessa e in attesa di chiarimenti ufficiali.

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"Permangono criticità per i lavoratori del bookshop degli Uffizi e per le guide turistiche di Opera Laboratori Fiorentini ". A dirlo è Maurizio Magi, segretario generale Filcams Cgil Firenze in merito alla complessa vicenda dei lavoratori dei musei statali fiorentini dopo il cambio di gestione dei servizi museali, avvenuto nell’ambito della ‘Gara Uffizi’, da Opera Laboratori Fiorentini al nuovo concessionario, Rti CoopCulture-Electa Mondadori, passaggio formalizzato tra settembre e ottobre 2025. Lo scorso 23 aprile in Regione, al termine del tavolo di crisi, è stato firmato un accordo per la tutela dei livelli occupazionali e la stabilizzazione dei lavoratori precari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos lavoratori dei musei statali. La Filcam chiede il tavolo di crisi. I nodi: guide turistiche e bookshop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi calzaturiero ad Arezzo: produzione ferma, lavoratori senza tutele. Cisl e Cgil chiedono il tavolo regionale di crisiArezzo, 6 maggio 2026 – Una situazione ormai insostenibile, con lavoratrici e lavoratori senza attività, senza reddito e senza prospettive. Guide turistiche, arriva il secondo esame di abilitazione: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Argomenti più discussi: Caos lavoratori dei musei statali. La Filcam chiede il tavolo di crisi. I nodi: guide turistiche e bookshop; I musei di Strada Nuova conquistano le 3 stelle Michelin; Inchiesta Auditorium, la bomba dei sindacati contro la Fondazione Musica per Roma e l'ad Raffaele Ranucci: Quadro medico dei lavoratori preoccupante, lo diciamo da mesi ma nessun riscontro. Nuovo direttore dei musei, i lavoratori in rivolta: Il Comune ritiri il bandoSono contrari a un nuovo direttore esterno all’Istituzione Bologna musei con doppio incarico dirigenziale, anche come responsabile del Mambo. E per questo chiedono al Comune di ritirare il bando. E di ... bologna.repubblica.it