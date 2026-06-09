Stamattina si è riunito il Tavolo permanente per la scuola pubblica e il diritto allo studio della Regione Campania. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni di categoria. Non sono stati resi noti dettagli sui temi trattati o sulle decisioni prese durante l'incontro. La riunione si è svolta in un contesto di confronto tra le parti coinvolte nel settore dell’istruzione pubblica.

Stamattina si è riunito il Tavolo permanente per la scuola pubblica e per l’affermazione del diritto allo studio della Regione Campania. Come FLC CGIL siamo intervenuti per porre all’attenzione della Regione e della componente tecnica del Tavolo una riflessione che non poteva non partire dalla ferita ancora aperta del dimensionamento scolastico prodotto dalla legge di bilancio 2023. Il legislatore nazionale non ha inteso tenere conto delle profonde differenze esistenti tra le regioni italiane e l’implementazione del dimensionamento in Campania ha determinato effetti molto rilevanti. Abbiamo oggi scuole più complesse, spesso con oltre mille alunni, in alcuni casi anche nelle aree interne. Si... 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© 2anews.it - Al via il tavolo permanente della scuola pubblica e diritto allo studio in Campania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Learn German While You Sleep | How to Learn German Effectively: Difficulties in Germany

Notizie e thread social correlati

Disabilità e scuola. Diritto allo studio e inclusività: il modello MedihospesLa discussione sul diritto allo studio per i bambini con disabilità riguarda più di un semplice accesso alle lezioni.

Congedo mestruale a scuola: approvata in Toscana la mozione per tutelare il diritto allo studio delle studentesseIl Consiglio regionale della Toscana ha approvato con maggioranza una mozione che prevede l’introduzione del congedo mestruale nelle scuole della...

Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA FLC CGIL CAMPANIA: Al via il tavolo permanente della scuola pubblica e diritto allo studio in Campania; Turismo, la Regione lancia il bando da oltre 10 milioni per valorizzare i territori campani; Al via il cda di Mps, sul tavolo la proposta di Banco Bpm e l'Opas di Intesa; Bagnoli, al via il monitoraggio sulla manodopera: Greenthesis al tavolo della Prefettura per i lavori di bonifica e rigenerazione urbana.

Io sogno di tornare al Sud, lei vuole restare a Milano: come trovare un compromesso? reddit

Scuola pubblica e diritto allo studio: la Campania avvia un tavolo permanente per affrontare le sfide educativeAl via il tavolo permanente della scuola pubblica e diritto allo studio in Campania, il comunicato stampa sulle idee ... informazionescuola.it

Uil Campania, 'bene l'avvio del tavolo permanente per la scuola'Accogliamo con favore l'avvio di uno strumento stabile di confronto che rimette al centro la Scuola Pubblica e il diritto all'istruzione come pilastri fondamentali per lo sviluppo sociale, culturale ... ansa.it