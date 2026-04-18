Congedo mestruale a scuola | approvata in Toscana la mozione per tutelare il diritto allo studio delle studentesse
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con maggioranza una mozione che prevede l’introduzione del congedo mestruale nelle scuole della regione. La decisione riguarda la possibilità per le studentesse di assentarsi durante i giorni di mestruazione senza rischiare di perdere le lezioni o di incorrere in sanzioni. La proposta si inserisce nel tentativo di tutelare il diritto allo studio e di riconoscere le esigenze di chi affronta questa condizione.
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una proposta per istituire il congedo mestruale nel sistema scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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