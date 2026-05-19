La discussione sul diritto allo studio per i bambini con disabilità riguarda più di un semplice accesso alle lezioni. Si tratta di garantire un percorso scolastico che sia inclusivo e adattato alle esigenze di ogni studente, rispettando i suoi diritti e le sue caratteristiche. Il modello Medihospes si propone di offrire un supporto specifico, integrando servizi educativi e sanitari per favorire l'inclusione scolastica. Questa prospettiva amplia il concetto di scuola, evidenziando l'importanza di un approccio complessivo e personalizzato.

Quando si parla di diritto allo studio per un bambino con disabilità non si intende solo andare a scuola, ma qualcosa di molto più ampio e completo. Vuol dire che ogni bambino, anche chi ha una disabilità, ha il diritto di frequentare la scuola insieme agli altri e di ricevere tutto il supporto necessario. Per imparare davvero non basta essere iscritti, si devono creare le condizioni perché quel bambino possa partecipare, capire, comunicare e crescere concretamente. Quindi: la disabilità non deve essere mai un ostacolo all'istruzione, si devono rimuovere concretamente le difficoltà e le barriere. Centrale in questo contesto è il servizio Il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Disabilità e scuola. Diritto allo studio e inclusività: il modello Medihospes

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