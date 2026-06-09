Al Segno cambia gestione | la storica libreria entra nel gruppo Coop

La libreria storica di vicolo del Forno cambia gestione e entra a far parte del gruppo Coop. La scritta “Al Segno” non sarà più visibile sulla facciata del negozio, segnando un passaggio importante nella sua storia. La modifica riguarda solo la gestione, senza alterare l’attività commerciale, che continuerà a operare come prima. La libreria, conosciuta da anni, mantiene la sua presenza nel centro della città sotto una nuova gestione.

Farà un certo effetto non vedere più la scritta “Al Segno” all’esterno dello storico negozio di vicolo del Forno. Tra quegli scaffali sono passate generazioni di lettori, tra chi cercava un romanzo, un saggio da studiare in vista di una verifica o di un esame universitario, e chi semplicemente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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