Svolta storica in Europa l' aborto entra nel diritto Ue Zan | Un grande risultato ecco cosa cambia adesso

Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato definitivamente una direttiva che riguarda le vittime di violenza, con 440 voti favorevoli. La nuova normativa introduce diverse misure per rafforzare la tutela di chi ha subito abusi, e rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei diritti all’interno dell’Unione Europea. La decisione ha suscitato reazioni di vari rappresentanti politici, tra cui alcuni che hanno definito l’evento come una svolta storica. La direttiva entrerà in vigore nelle prossime settimane e sarà applicata dagli Stati membri.

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