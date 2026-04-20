Il Comune ha deciso di affidare la gestione dei rifiuti a un nuovo gruppo, con l’obiettivo di migliorare il servizio di igiene urbana. Contestualmente, è stato avviato un intervento di riqualificazione del Centro di raccolta comunale situato in via Monte Grappa ad Arese. L’investimento previsto per questa operazione si aggira intorno ai 500.000 euro. La modifica riguarda sia la gestione sia l’aspetto strutturale del centro di raccolta.

Importanti novità per il servizio di igiene urbana e un investimento di circa mezzo milione di euro per la riqualificazione del Centro di raccolta comunale di via Monte Grappa ad Arese. Il consiglio comunale ha approvato il passaggio della gestione del servizio di igiene urbana da Gesem ad Ala srl (Aemme Linea Ambiente), società del gruppo Cap Holding. L’affidamento avrà una durata di 13 anni (dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2039), è stato deciso per migliorare la gestione di questo servizio, garantire maggiore efficienza, economie di scala e un modello industriale evoluto per il servizio rifiuti. "Abbiamo scelto di passare da un metodo di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cambia la gestione dei rifiuti in città. Il Comune sceglie il gruppo Cap. Via al restyling del centro raccolta

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