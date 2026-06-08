Stop ai dazi Ue sui fertilizzanti In Italia 100 milioni per il credito d’imposta

Da ilsole24ore.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea ha sospeso temporaneamente i dazi sui principali fertilizzanti azotati destinati all’agricoltura. In Italia, sono stati messi a disposizione 100 milioni di euro per un credito d’imposta destinato alle aziende agricole. La misura mira a sostenere il settore agricolo durante il periodo di sospensione dei dazi e a favorire l’accesso ai fertilizzanti. La sospensione dei dazi rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione.

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Sospensione, in Europa, dei dazi sui principali fertilizzanti azotati utilizzati in agricoltura e, a livello nazionale, stanziamento da 100 milioni di euro da destinare alle aziende agricole sottoforma di credito di imposta per l’acquisto di fertilizzanti e carburanti. Sono le misure adottate subito dopo la riunione straordinaria dei ministri dell’Agricoltura del G7, oggi a Parigi, sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente e in particolare sui prezzi dei fertilizzanti. La riunione puntava a tracciare un bilancio delle attuali difficoltà degli agricoltori e a valutare ’’azioni comuni’’, in un contesto di fiammata dei prezzi dei fertilizzanti dall’inizio del conflitto in Iran, a inizio febbraio e il blocco quasi totale dello stretto di Hormuz, da cui transita circa il 30% dei fertilizzanti mondiali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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