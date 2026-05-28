Le imprese che investono nel Mezzogiorno e nelle nuove aree della Zona economica speciale possono richiedere il credito d’imposta Zes Unica fino al 30 maggio 2026. La misura offre un incentivo fino a 100 milioni di euro. La domanda deve essere presentata entro questa data. La norma riguarda tutte le aziende che hanno effettuato investimenti nelle aree designate. Non sono previsti limiti di settore o di dimensione aziendale.

C’è tempo fino al 30 maggio 2026 per richiedere il credito d’imposta Zes Unica destinato alle imprese che hanno scelto di investire nel Mezzogiorno e nelle nuove aree inserite nella Zona economica speciale. La misura, prorogata dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle regioni comprese nella Zes Unica. Cos’è la Zes Unica e quali regioni comprende. Per il solo 2026 il plafond disponibile è pari a 2,3 miliardi di euro. Il beneficio è rivolto alle aziende che effettuano investimenti produttivi di importo non inferiore a 200mila euro e fino a un massimo di 100 milioni per singolo progetto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Zes Unica, credito d’imposta fino a 100 milioni: chi può fare domanda entro il 30 maggio

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Guida ZES Unica 2026: Credito d'Imposta fino al 60% per le Imprese

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