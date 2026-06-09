Adriano Panatta ha commentato duramente le etichette rivolte a Jannik Sinner, definendo “orrenda” la percezione di lui come un “robot”. L’ex tennista italiano ha criticato chi attribuisce questa immagine al giovane atleta, sottolineando che tali etichette sono spesso usate nel mondo del tennis senza motivo reale. Panatta si è espresso con tono deciso, evidenziando come questa descrizione sia infondata e dannosa per il giocatore.

Adriano Panatta non le manda a dire e questa volta prende di mira un’etichetta che, nel mondo del tennis, si attacca facilmente: quella del “robot”. Parlando di Jannik Sinner a Citofonare Rai 2, l’ex campione romano ha sottolineato quanto sia riduttivo e persino offensivo descrivere un ragazzo di 24 anni come una macchina da gioco, capace di gestire tutto senza emozioni. Per Panatta, dietro ogni servizio potente e ogni risposta fulminea c’è un giovane che prova emozioni, che inciampa e che, a volte, sbaglia o si distrae, proprio come chi guarda le sue partite dal divano di casa. Il riferimento più concreto arriva dagli episodi recenti al Roland Garros. Sinner, spesso ammirato per la freddezza e la precisione, ha mostrato un lato umano che è sfuggito a molti commentatori. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Sportface.it - Adriano Panatta su Jannik Sinner: “È una cosa orrenda”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Australian Open, la profezia di Adriano Panatta su Sinner: Fatemi dire una cosa

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"Adriano Panatta, ex campione di tennis, ha espresso commenti sorprendenti su Jannik Sinner, affermando che ci sono persone che cercano di...

Jannik Sinner, la dura replica ad Adriano Panatta: "Si vive una volta sola"Jannik Sinner, attuale numero uno del circuito, si presenta a Roma dopo aver vinto il suo quarto torneo Masters 1000 consecutivo in stagione, incluso...

Temi più discussi: Mi auguro che Sinner prenda molto sul serio la questione e voglia vederci chiaro fino in fondo: parla Panatta; Adriano Panatta su Jannik Sinner: Quello che è accaduto a Parigi può capitare, l’ha reso più umano; Panatta e un Sinner più umano dopo il Roland Garros: Sembra un paradosso ma...; Panatta: Avrei voluto premiare Sinner, ma ora servono controlli per capire il blackout. Non ho dubbi: in futuro il Roland Garros sarà suo.

Adriano Panatta su Jannik Sinner: Quello che è accaduto a Parigi può capitare, l’ha reso più umano - x.com

Adriano Panatta su Jannik Sinner: Quello che è accaduto a Parigi può capitare, l’ha reso più umanoAdriano Panatta prova a riportare il dibattito su Jannik Sinner su un piano più umano, lontano dall’immagine quasi meccanica che spesso accompagna il ... oasport.it

Jannik Sinner, la risposta tutta da ridere di Panatta diventa viraleAdriano Panatta invita a guardare Jannik Sinner al di là dell'immagine di campione impeccabile che spesso lo accompagna ... sportal.it