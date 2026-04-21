Adriano Panatta, ex campione di tennis, ha espresso commenti sorprendenti su Jannik Sinner, affermando che ci sono persone che cercano di danneggiarlo. Ha anche sottolineato che solo Sinner conosce le motivazioni dietro alcuni comportamenti o decisioni. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di grande attenzione sul futuro del tennis, con Sinner e Carlos Alcaraz considerati i principali protagonisti emergenti.

Il futuro del tennis si chiama Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e Adriano Panatta è tornato a parlare di entrambi in una intervista a La Repubblica, soprattutto del 24enne di Sesto Pusteria: “C’è chi non vede l’ora di distruggere Sinner — commenta polemico — Hanno gente che li idolatra, ma anche persone che non vedono l’ora di distruggerli. Il tennis attuale è fatto più di tifosi che di persone competenti”. Schietto come sempre. Quel che è certo è che Sinner “deve ringraziare Piatti (Riccardo, ex tecnico, ndr ) — aggiunge — è una storia di tecnici che si sono dedicati. Il movimento ne ha beneficiato. Lui è la perfezione, fa una vita monacale, si sveglia e si addormenta pensando a quello”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

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