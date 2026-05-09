Jannik Sinner, attuale numero uno del circuito, si presenta a Roma dopo aver vinto il suo quarto torneo Masters 1000 consecutivo in stagione, incluso quello di Madrid. Di recente, ha risposto a Adriano Panatta con una dichiarazione in cui afferma che si vive una sola volta. La sua presenza nel torneo capitolino è molto attesa, considerando i risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Jannik Sinner arriva a Roma da dominatore del circuito, fresco del trionfo di Madrid e del quarto Masters 1000 consecutivo conquistato in stagione. Ma alla vigilia degli Internazionali d’Italia il numero uno del mondo ha voluto parlare soprattutto di sé stesso, della sua vita fuori dal campo e dell’immagine spesso troppo rigida che viene costruita attorno alla sua figura. Tutto nasce dalle parole di Adriano Panatta, che nei giorni scorsi aveva raccontato le differenze caratteriali tra Sinner e Carlos Alcaraz. L’ex campione romano aveva definito l’azzurro un perfezionista assoluto, capace di lavorare ogni giorno sui propri limiti, lasciando però intendere che dietro tanta disciplina ci fosse comunque un ragazzo felice.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la dura replica ad Adriano Panatta: "Si vive una volta sola"

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