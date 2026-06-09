Adescamento online tramite il tablet per la scuola | madre scopre le chat della figlia dodicenne a processo un 29enne ad Ancona

Il procedimento penale è iniziato l’8 giugno in tribunale a Ancona, con un uomo di 29 anni residente in Lombardia e di origini albanesi imputato di adescamento online. La vicenda riguarda una ragazza di 12 anni, la cui madre ha scoperto le chat sul tablet scolastico, portando all’apertura del processo.

L’8 giugno al tribunale di Ancona ha preso il via un procedimento penale che ha visto sul banco degli imputati un uomo di 29 anni, residente in Lombardia e di origini albanesi. L’accusa mossa nei suoi confronti è grave ed è quella di adescamento di minore. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA, i fatti risalgono al periodo compreso tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. L’imputato infatti avrebbe utilizzato il social network Instagram per avvicinare una ragazzina che all’epoca aveva appena 12 anni. Tutta la vicenda si è sviluppata all’interno di un’abitazione situata in un comune della provincia anconetana. I genitori della giovane avevano iniziato a notare dei drastici cambiamenti nel suo comportamento quotidiano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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