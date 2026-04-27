Mandami le foto 40enne di Messina a processo a Monza per presunto adescamento online di una 11enne

Un uomo di circa 40 anni proveniente dalla provincia di Messina è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Monza con l’accusa di aver adescato online una ragazza di 11 anni. La vicenda riguarda presunte conversazioni e richieste di foto attraverso piattaforme digitali, che hanno portato all’apertura del procedimento giudiziario. La sua posizione è stata formalmente contestata dalle autorità competenti.

Un uomo di circa 40 anni originario della provincia di Messina è imputato davanti al Tribunale di Monza con l’accusa di adescamento di minorenne online. I fatti contestati risalgono al 2019, quando l’uomo aveva 34 anni, nell’ambito di una vicenda che coinvolge una famiglia trasferitasi dalla.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Capaccio Paestum, presunto tentativo di adescamento: studente denuncia una coppiaIl ragazzo, residente ad Albanella, racconta l’episodio sui social: decisivo l’intervento di una donna, indagini in corso. Condanna a Palermo per adescamento online di una minorenneI giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo hanno condannato un uomo di 30 anni originario di Foggia a sei anni e sei mesi di...