Da Marilyn all’Apocalisse | l’arte gentile di madre e figlia in mostra ad Ancona

Ad Ancona si apre una mostra che mette in mostra le opere di due artiste, madre e figlia, incentrate sull’uso del colore e su dettagli nascosti. L’esposizione, intitolata “Madre Figlia”, si tiene all’interno dell’Accademia di Babele, situata in Largo Fiera della Pesca 11, e sarà visitabile fino a domani. Le due artiste presentano lavori che spaziano da ritratti a composizioni ispirate a temi religiosi e apocalittici, evidenziando un legame tra le loro creazioni.

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