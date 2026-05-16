Da Marilyn all’Apocalisse | l’arte gentile di madre e figlia in mostra ad Ancona
Ad Ancona si apre una mostra che mette in mostra le opere di due artiste, madre e figlia, incentrate sull’uso del colore e su dettagli nascosti. L’esposizione, intitolata “Madre Figlia”, si tiene all’interno dell’Accademia di Babele, situata in Largo Fiera della Pesca 11, e sarà visitabile fino a domani. Le due artiste presentano lavori che spaziano da ritratti a composizioni ispirate a temi religiosi e apocalittici, evidenziando un legame tra le loro creazioni.
ANCONA – Due generazioni, la stessa passione per il colore e per ciò che non si vede a prima vista. Oggi e domani l’Accademia di Babele, in Largo Fiera della Pesca 11, ospita la mostra “Madre Figlia”* con le opere di Severina Lazzari e della figlia Cristina Bellardinelli. A legarle non è solo il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Maltratta la madre in casa e in luoghi pubblici ad Ancona, il provvedimento contro un 35enneUn 35enne italiano accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre è destinatario di un provvedimento di ammonimento.
Anfiteatro aperto, mostre in pinacoteca e chiese aperte: la Pasqua (d'arte) ad AnconaANCONA - Anfiteatro aperto per le visite guidate, mostre in Pinacoteca, e si apre anche la chiesa del Gesù.