Un cane investigatore, molto amato, si è spento dopo aver incrociato per l’ultima volta lo sguardo del suo padrone. La notizia è stata comunicata nella giornata di oggi. Il cane, noto per il suo ruolo di fedele compagno di lavoro, si è lasciato andare dopo aver passato gli ultimi momenti con il suo amico umano. La sua morte ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva.

La Spezia, 9 giugno 2026 – Ha incrociato per l’ultima volta lo sguardo dell’amico Luca e poi si è lasciato andare. Elik il cane investigatore in servizio alla guardia di finanza di Spezia si è addormentato per sempre, sconfitto dalla malattia della quale soffriva e che si è improvvisamente aggravata negli ultimi giorni. Al suo fianco c’era l’amico di sempre, l’appuntato scelto Luca Rigano che lo ha assistito con amore e speranza fino all’ultimo respiro. Lo ha accarezzato per tranquillizzarlo, sussurrandogli le stesse parole che fino a qualche tempo fa lo facevano scattare felice, non immaginando neppure lontanamente quanto fosse prezioso il suo aiuto nella lotta allo spaccio di droga. Elik è salito sul Ponte dell’Arcobaleno dopo una vita trascorsa lavorando insieme alle divise. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio all’amato Elik, il cane investigatore e fedele compagno di lavoro

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