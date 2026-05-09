Paola Turci ha avuto diverse relazioni pubbliche nel corso degli anni. La sua relazione più recente si è conclusa con la separazione dal marito con cui si era unita civilmente nel 2022. L'ex marito di Turci è Andrea Amato, mentre l'ex compagno è il tennista Paolo Canè. Questi sono i nomi noti associati alle sue relazioni sentimentali più recenti.

Paola Turci ha avuto diverse relazioni note: la più recente è la fine del matrimonio con Francesca Pascale, con cui si è unita civilmente nel 2022 e separata nel 2024. In precedenza, Paola Turci è stata sposata con il giornalista Andrea Amato (2010-2012) e ha avuto una lunga relazione negli anni ’90 con l’ex tennista Paolo Canè Negli anni 1990 Paola Turci è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè, commentatore televisivo ed ex tennista. Finita quella storia, nel 2010 Paola Turci ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101, per poi separarsi nel 2012. “È stato un periodo difficile, l’idea che questa promessa si fosse infranta mi ha fatto male” confidò a Vanity Fair nel 2015 riferendosi alla cerimonia religiosa che li unì in matrimonio: “Mi ha mandato in crisi come una credente va in crisi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito e l’ex compagno di Paola Turci, Andrea Amato e il tennista Paolo Canè

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Chi sono l’ex e il marito di Paola Perego, la sofferenza per Andrea Carnevale e la rinascita con Lucio PrestaLucio Presta è il marito di Paola Perego ed e è conosciuto come manager italiano e volto noto del mondo dello spettacolo italiano.

Paola Caruso, Nathaly Caldonazzo e Paola Turci sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 8-9 maggioNuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 8 e domenica 9 maggio, in onda a parire dalle 16:30 su Canale 5.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Gli ospiti di Verissimo del 9 e del 10 maggio; I cantanti di Amici e l’ex di Alberto Genovese: chi sono gli ospiti di Verissimo; Identità non è militanza: l’errore di scambiare l’esperienza per impegno; Be My Sunshine, il riassunto dal 4 all'8 maggio.

Paola Turci a Verissimo: il grave incidente, la cicatrice sul volto, il matrimonio finito con Francesca Pascale e il desiderio dei figliPaola Turci, ospite a Verissimo oggi sabato 9 maggio, si racconta ai microfoni di Sivia Toffanin e presenta il suo nuovo singolo Vita mia. msn.com

Paola Turci, chi è: gli esordi e i successi a Sanremo | Il rapporto speciale con la sorella FrancescaPaola Turci, chi è: la cantante romana ha cominciato la sua carriera nei locali. Poi l'approdo al Festival di Sanremo con diverse partecipazioni ... ilsussidiario.net

#Verissimo, oggi intervista per la cantautrice Paola Turci, ospiti Nathaly Caldonazzo e i tre ragazzi eliminati dal serale di 'Amici': Alex, Gard e Riccardo. Silvia Toffanin intervisterà Sarah Borruso, ex compagna, complice e a suo modo vittima dell’imprenditore Al x.com