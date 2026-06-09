Addio alla Supercortemaggiore | chiuso il pozzo della potente benzina italiana

Stogit ha chiuso il pozzo 1 del giacimento Cortemaggiore, scoperto da Agip alla fine degli anni ’80. Il giacimento, noto come Supercortemaggiore, era uno dei più potenti in Italia. La chiusura del pozzo segna la fine delle attività di estrazione in quella zona. La società ha sigillato il pozzo, che ora non è più operativo. La decisione riguarda esclusivamente il pozzo 1, mentre altri potrebbero continuare a essere in funzione.

Dopo 77 anni chiude per sempre il pozzo 1 dell'Agip del giacimento "Cortemaggiore", il punto di partenza della storia petrolifera italiana. Trivellato nel giugno del 1949 a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza, questo storico giacimento fu voluto fortemente da Enrico Mattei in persona e fu poi "sviluppato" trivellando ulteriori pozzi a poca distanza dal primo. Con il suo definitivo smantellamento non viene semplicemente tappato un foro nel terreno, ma cala il sipario su un pezzo di storia italiana e diciamo addio un'epoca legata alla rinascita industriale e al boom economico del dopoguerra, caratterizzato dalla diffusione di massa delle automobili con motore termico. I lavori di chiusura mineraria del pozzo sono iniziati da alcuni giorni e procedono giorno e notte sotto la guida dei tecnici di Stogit, azienda controllata da Snam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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