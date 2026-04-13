Hormuz è nuovamente chiuso Trump | Il blocco dei porti da oggi alle 16 Ghalibaf | Ora godetevi i prezzi della benzina

Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso, con l’amministrazione statunitense che ha annunciato un blocco navale da oggi alle 16. Dopo il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, le tensioni tra le due parti si sono riaccese. Il leader iraniano ha commentato la situazione invitando a godersi i aumenti dei prezzi della benzina, mentre il governo statunitense ha dichiarato l’intenzione di intervenire nello stretto.

Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti bloccheranno le navi "in entrata o in uscita" dai porti iraniani a partire dalle 16 di questo pomeriggio ora italiana. Lo ha scritto su Truth il presidente americano. "La Gran Bretagna e un paio di altri Paesi stanno inviando dei dragamine, gli Usa fermeranno qualsiasi nave paghi un pedaggio a Teheran", dice il tycoon, che torna a minacciare di bombardare le centrali elettriche e avverte la Cina: "Dazi al 50% se invierà armi al regime". Londra però si sfila e i Pasdaran avvisano: "Intrappoleremo i nemici nel vortice mortale di Hormuz".🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hormuz è nuovamente chiuso. Trump: "Il blocco dei porti da oggi alle 16". Ghalibaf: "Ora godetevi i prezzi della benzina" Trump: “Blocco dei porti iraniani da oggi alle 16”. Ghalibaf: “Godetevi i prezzi attuali. Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Il comandante della marina iraniana Shahram Irani ha liquidato – definendola ‘ridicola’ – la minaccia di Donald Trump di bloccare le navi in entrata... Guerra in Iran, Trump: dalle 16 blocco ai porti iraniani. Ghalibaf: “Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Roma, 13 aprile 2026 – Si alza lo scontro tra Iran e Usa dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad.