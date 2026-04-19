Ambra Angiolini ha confermato pubblicamente la sua relazione con un noto discografico, condividendo immagini e messaggi sui social media. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni, mentre si dedicava a momenti di intimità e affetto. Le foto pubblicate mostrano situazioni di coppia in contesti quotidiani, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La loro relazione è ora sotto i riflettori, dopo mesi di silenzio.

Ambra Angiolini esce allo scoperto con il noto discografico: tra scatti romantici, dediche social e momenti condivisi, la nuova storia d’amore conquista il pubblico. Leggi anche: La figlia di Ambra Angiolini e Renga è diventata mamma? Scoppia un gossip assurdo! Dopo settimane di indiscrezioni, paparazzate e piccoli indizi disseminati sui social, Ambra Angiolini ha deciso di non nascondersi più. L’attrice, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, questa volta ha scelto di condividere apertamente un sentimento che sembra ormai impossibile da tenere lontano dai riflettori. Al suo fianco c’è Pico Cibelli, figura di primo piano nel mondo della musica italiana.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ambra Angiolini non si nasconde più: amore alla luce del sole con l’uomo più potente della musica italiana!

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