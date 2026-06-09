Acconto Tari in un' unica soluzione a Catania Bruccheri MpA | Serve una revisione dei pagamenti
A Catania, è stata annunciata la possibilità di pagare l’acconto Tari 2026 in un’unica soluzione. La decisione ha generato preoccupazione tra cittadini e operatori economici, che hanno segnalato difficoltà e richiesto una revisione dei tempi e delle modalità di pagamento. La questione riguarda principalmente le modalità di pagamento dell’acconto, con critiche rivolte alla scelta di imporre un’unica soluzione anziché suddividere l’importo.
"Apprendo con forte preoccupazione le numerose segnalazioni ricevute da cittadini e operatori economici in merito alla TARI 2026 e alla decisione di richiedere il pagamento dell’acconto in un’unica soluzione. Si tratta di una scelta che ritengo profondamente non appropriata sotto il profilo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Catania.
Notizie e thread social correlati
Bruccheri (Mpa): "Sospendere i fermi amministrativi in attesa della rottamazione quinques"In un momento in cui i rincari colpiscono sia le famiglie che le imprese, si torna a parlare di come gestire la fiscalità locale.
Garante dei detenuti a Catania, Alberghina (Mpa): "Risposta concreta alle criticità del sistema"Il Garante dei detenuti di Catania ha commentato positivamente l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le questioni legate al sistema...
Temi più discussi: Tari 2026: arrivano gli avvisi per l’acconto. Dove si trovano, come e quando pagare, importo; Tassa sui rifiuti, cambia la modalità di pagamento della Tari. Ecco come e che sconti sono previsti; Acconto IMU e TARI 2026: guida operativa al versamento del 16 giugno; Acconto Tari in un'unica soluzione a Catania, Bruccheri (MpA): Serve una revisione dei pagamenti.
Comunicazione per TARI Per ritardi imputabili allo smistamento postale, la bollettazione per l'acconto #TARI è pervenuta in ritardo e molte famiglie l'hanno ricevuta in questi giorni con la scadenza prevista per domani 6 giugno. I pagamenti che p facebook
Finzione vs vita reale... Nacquero nel rinascimento i primi veri uffici statali, le Cancellerie. La cosa assurda? I burocrati dell'epoca non erano grigi impiegati, ma grandi intellettuali e poeti. Un esempio su tutti? Un certo Niccolò Machiavelli x.com
Tari 2026, ad Assisi cambiano le modalità di pagamento: tutti i dettagliTari 2026, ad Assisi cambiano le modalità di pagamento: acconto del 60% fra giugno e settembre, con saldo a conguaglio entro fine anno ... assisinews.it
Tassa sui rifiuti, cambia la modalità di pagamento della Tari. Ecco come e che sconti sono previstiIl Comune spiega che entro il 30 giugno si potrà pagare solo l’acconto, mentre il saldo arriverà per la prossima scadenza del 2 dicembre ... bologna.repubblica.it