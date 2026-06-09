Acconto Tari in un' unica soluzione a Catania Bruccheri MpA | Serve una revisione dei pagamenti

Notizia in breve

A Catania, è stata annunciata la possibilità di pagare l’acconto Tari 2026 in un’unica soluzione. La decisione ha generato preoccupazione tra cittadini e operatori economici, che hanno segnalato difficoltà e richiesto una revisione dei tempi e delle modalità di pagamento. La questione riguarda principalmente le modalità di pagamento dell’acconto, con critiche rivolte alla scelta di imporre un’unica soluzione anziché suddividere l’importo.