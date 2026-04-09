Garante dei detenuti a Catania Alberghina Mpa | Risposta concreta alle criticità del sistema

Il Garante dei detenuti di Catania ha commentato positivamente l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le questioni legate al sistema carcerario. Nella sua dichiarazione, ha sottolineato come la risposta dell’ente locale abbia rappresentato un passo concreto per affrontare criticità spesso trascurate nel dibattito pubblico. La questione, definita complessa, viene ora riconosciuta come prioritaria dall’amministrazione, secondo quanto riferito dal rappresentante.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la sensibilità dimostrata dall'amministrazione comunale che ha voluto affrontare e farsi carico di una tematica assai complessa e spesso marginalizzata nel dibattito pubblico. Con l'approvazione del regolamento per il garante dei detenuti si conclude il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania istituisce il garante dei detenuti: passo avanti sui dirittiABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il nuovo regolamento comunale Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera a un importante provvedimento... Catania, nasce il Garante dei detenuti: stop a ogni abuso in cellaIl Consiglio comunale di Catania ha dato il via ufficiale alla creazione del Garante cittadino dei diritti dei detenuti, approvando il regolamento... Temi più discussi: Sì all’indennità di disagio per il personale sanitario nelle carceri; La detenzione invisibile dei migranti. Intervista all'ex garante nazionale dei detenuti Mauro Palma; Il Garante dei detenuti non s’ha da fare; Approvato il regolamento per l'istituzione del garante cittadino dei diritti dei detenuti. Catania, approvato il Regolamento per istituire il Garante dei detenutiLa città etnea compie un passo avanti sul fronte dei diritti con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Regolamento per la disciplina dell’istituzione della figura del Garante cittadino ... strettoweb.com Diritti, lavoro penitenziario e in uscita dal carcere: presentata la ricerca del Garante dei detenuti della ToscanaLavoro penitenziario e reinserimento sociale: un binomio ancora fragile in Toscana. La ricerca del Garante dei detenuti evidenzia come, dentro le carceri, le opportunità siano limitate quasi esclusiva ... radiosienatv.it Il Garante avrà il compito di monitorare le condizioni detentive, promuovere il dialogo tra istituzioni e sistema carcerario e segnalare eventuali criticità. - facebook.com facebook Anna Cau Garante per l’infanzia. Il Presidente Comandini: “Nomina di alto profilo” consregsardegna.it/anna-cau-garan… x.com