Bruccheri Mpa | Sospendere i fermi amministrativi in attesa della rottamazione quinques

In un momento in cui i rincari colpiscono sia le famiglie che le imprese, si torna a parlare di come gestire la fiscalità locale. Un rappresentante di un sindacato ha chiesto di sospendere i fermi amministrativi in attesa della procedura di rottamazione quinquies. La questione riguarda le misure per alleggerire la pressione fiscale e favorire il rispetto delle scadenze. La discussione si inserisce in un quadro di difficoltà economiche crescenti.

In un contesto economico sempre più complesso, segnato da rincari generalizzati che incidono pesantemente sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla sostenibilità finanziaria delle imprese, torna al centro del dibattito la gestione della fiscalità locale. A intervenire su questo argomento è il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Rottamazione 2026, stop ai pignoramenti: come bloccare i fermi amministrativi entro il 30 aprileStop a nuovi fermi e pignoramenti, sospese le vecchie rate e seconde chance anche ai contribuenti decaduti. La Commissione Bilancio dell’ARS approva l’emendamento sulla Rottamazione quinquesABBONATI A DAYITALIANEWS Iniziativa del deputato Ignazio Abbate Un nuovo passo verso la pacificazione fiscale in Sicilia.