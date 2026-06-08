Accadde oggi | 8 giugno l’invasione del ‘flagello di Dio’ Attila

Da fremondoweb.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 giugno si ricorda l’invasione degli Unni guidata da Attila, considerato il loro sovrano più potente. Gli Unni, popolazione guerriera e nomade di origine siberiana, scesero in Europa causando devastazioni. La loro avanzata ebbe effetti significativi sui territori attraversati, contribuendo a destabilizzare le aree sotto l’impero romano. La data segna un episodio storico legato alle invasioni barbariche nel continente europeo.

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Attila, nome gotico che vuol dire “piccolo padre”, fu l’ultimo e più potente sovrano degli Unni, popolo guerriero e nomade di origine siberiana che probabilmente discendeva da uno stesso ceppo dei Turchi, proveniente dall’Asia, e che giunse in Europa nel IV secolo, percorrendo il corso del Volga. Dopo la celebre e sanguinosissima battaglia dei Campi Catalaunici, dove Visigoti, Franchi, Burgundi e Gallo-Celtici si allearono con i Romani contro Attila, questi, né vincitore né vinto, si ritirò, decidendo di deviare verso l’Italia. E vi arrivò l’8 giugno del 452, puntando su Trieste e distruggendo, in seguito, Aquilea. Poi si spinse su Padova e, per paura, molti romani e barbari del Veneto fuggirono sulla laguna, fondando Venezia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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