Nel primo pomeriggio del 3 giugno 1963, la febbre di Papa Roncalli, che era già gravemente malato, raggiunse i 42 gradi, portandolo, qualche ora dopo, alla morte. Aveva poco più di 81 anni. “Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria”: furono queste le sue ultime parole, rivolte al segretario, Mons. Loris Francesco Capovilla.Radio vaticana, pochi minuti dal decesso, trasmise questo comunicato: “Con l’animo profondamente commosso diamo il seguente annuncio: ‘Il Sommo Pontefice Giovanni XXIII è morto. Il Papa della bontà è spirato, oggi, religiosamente e serenamente, dopo aver ricevuto i Sacramenti di Santa Romana Chiesa nel suo appartamento del Palazzo Apostolico vaticano, assistito premurosamente dai collaboratori più intimi e dai medici curanti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 3 giugno, la morte di papa Giovanni XXIII

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