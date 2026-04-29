L’ex Milan Abate pronto a sfidare il suo passato? Primi contatti per la panchina del Sassuolo

L’ex calciatore del Milan, Ignazio Abate, è stato contattato per un ruolo di allenatore nel club. Si tratta di primi approcci riguardanti la panchina del Sassuolo, con incontri che si sono svolti nelle ultime settimane. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le trattative continuano e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Nella sua carriera da giocatore, Abate ha militato a lungo nel Milan.

Procede spedita la scalata dell'ex terzino e allenatore del settore giovanile del Milan Ignazio Abate. Secondo quanto riferisce 'SassuoloNews.net', l'attuale allenatore della Juve Stabia potrebbe essere il prossimo allenatore del Sassuolo. Negli ultimi giorni, infatti, ci sarebbe già stato un primo incontro positivo tra le parti, con apertura dell'ex difensore rossonero. In caso, Abate potrebbe firmare un biennale con i neroverdi, peraltro prossimi avversari del Milan di Massimiliano Allegri che cerca punti per il ritorno in Champions League. Dopo tanti di Milan con cui ha vinto uno Scudetto e due Supercoppe Italiane, la sua seconda vita nel mondo del calcio è cominciata come allenatore delle giovanili del Diavolo nel 2021.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’ex Milan Abate pronto a sfidare il suo passato? Primi contatti per la panchina del Sassuolo Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo affronta difficoltà, ma è pronto a sfidare la Juventus nonostante l’emergenza. Tudor Juve, il tecnico croato è in pole position per una grande panchina: avviati i primi contatti. Cosa filtraBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Sassuolo: spunta Ignazio Abate per il dopo Grosso; L'Ercolanese vince 16-0 ai danni del Sant'Antonio Abate, l'ultima partita casalinga di questo campionato; Il Sassuolo ha scelto l’erede di Grosso: l’ex Milan Ignazio Abate. Sondaggi in corso; L’ex Milan Abate pronto per una panchina di Serie A? Primi contatti avviati. Abate Sassuolo: è l’ex Milan il principale candidato in caso di partenza di Grosso a fine stagione. Novità per la panchina neroverdeAbate Sassuolo: è l'ex Milan il principale candidato in caso di partenza di Grosso a fine stagione. Novità per la panchina neroverde ... calcionews24.com Milan, Abate: stagione finita. Ma l’occhio sta guarendoLa stagione di Ignazio Abate è finita. La notizia era nell’aria da giorni e ora trova conferma ufficiale dal Milan. Il terzino destro rossonero ha chiuso il suo campionato nella vittoria di Sassuolo, ... affaritaliani.it L’ex #Milan pronto al salto di qualità Dopo una super stagione con la Juve Stabia, il Sassuolo pensa ad #Abate per il post #Grosso Dove può arrivare da tecnico - facebook.com facebook Chiamata dalla Serie A per Abate x.com