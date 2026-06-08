Torino via al progetto Abate | sarà lui il tecnico dei granata

Il Torino ha annunciato Ignazio Abate come nuovo allenatore. La decisione è ufficiale e segna l'inizio di un nuovo ciclo per la squadra. L'ex calciatore prenderà in mano la guida tecnica della formazione granata. La nomina è stata comunicata dalla società, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui piani futuri. Abate sostituisce l'allenatore precedente e avrà il compito di guidare il team nelle prossime partite.

Decisione definitiva in casa Torino: Ignazio Abate nominato nuovo allenatore per inaugurare il nuovo ciclo granata. Il Torino ha scelto: sarà Ignazio Abate il nuovo allenatore granata. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo incontro tra le parti, dopo il primo faccia a faccia della scorsa settimana, e il club ha deciso di affondare il colpo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La società ha condiviso con l’ex tecnico della Juve Stabia la programmazione per il nuovo ciclo, trovando piena sintonia su idee, metodo di lavoro e sviluppo della squadra. Abate firmerà un contratto biennale, diventando ufficialmente il successore del progetto tecnico precedente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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