A Gaza gli obblighi giuridici si misurano in calorie

A Kerem Shalom, sul lato gazawi, centinaia di camion di aiuti sono bloccati da giorni. Le merci non vengono fatte entrare, mentre il ritiro previsto non si è ancora verificato. Le autorità locali non hanno autorizzato il passaggio e il blocco rimane invariato. Nessuna consegna è stata completata e le scorte di cibo e beni di prima necessità continuano a scarseggiare. La situazione rimane ferma senza segnali di sblocco immediato.

Sul lato gazawi di Kerem Shalom il contenuto di centinaia di camion di aiuti resta fermo, in attesa di un ritiro che non arriva. Lo scrive il Cogat, l’organismo del ministero della Difesa israeliano per i Territori, nel comunicato dell’8 giugno che annuncia la chiusura di tutti i valichi di Gaza “fino a nuovo avviso”. La ragione dichiarata sono i missili iraniani sparati su Israele nella notte. Gaza, estranea a quel fronte, è la prima cosa sigillata. È la terza volta da febbraio. Il 28 febbraio identica mossa, valichi riaperti pochi giorni dopo. Ogni volta che lo scambio con Teheran si riaccende l’assedio si stringe qui. E qui la tregua entrata in vigore il 10 ottobre ha già prodotto, secondo il ministero della Salute di Gaza che l’ONU considera attendibile, almeno 961 palestinesi uccisi e 3. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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