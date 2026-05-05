Cervia i candidati sindaco si misurano con il commercio locale

A Cervia, i candidati sindaco stanno discutendo delle strategie per sostenere il commercio locale, con un'attenzione particolare alle botteghe del centro. Durante le campagne elettorali, sono state presentate diverse proposte per incentivare le attività commerciali e migliorare l’attrattività del centro storico. Anche il settore turistico viene considerato, con idee per integrare meglio le iniziative commerciali e turistiche e favorire uno sviluppo sostenibile della città.

? Cosa scoprirai Quali soluzioni concrete proporranno i candidati per le botteghe di Cervia?. Come influenzeranno le nuove visioni politiche il turismo locale?. Chi affronterà direttamente le criticità delle piazze e delle strade?. Perché questo confronto cambierà il destino economico del borgo?.? In Breve Incontro riservato agli associati Confcommercio presso la sala riunioni A. Batani.. Dibattito focalizzato su commercio, turismo e servizi per il territorio locale.. Elezioni amministrative fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026.. Appuntamento previsto per lunedì 11 maggio alle ore 20:45 in viale G. Di Vittorio 26.. Lunedì 11 maggio alle ore 20:45, la sala riunioni A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia, i candidati sindaco si misurano con il commercio locale Notizie correlate 'A colazione con il sindaco' al bar di Savignano, confronto con Confesercenti: "Sostegno al commercio locale"Al confronto hanno partecipato il presidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore dell’area Rubicone Davide Ricci,... Verso le elezioni, Confcommercio mette a confronto tutti i candidati sindaco di CerviaConfcommercio Ascom Cervia organizza un incontro con i candidati alla carica di sindaco del Comune di Cervia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Liste delle elezioni comunali a Cervia 2026: tutti i nomi a sostegno dei 4 candidati a sindaco; Elezioni del 24 maggio 2026 - Liste e Candidati Cervia e Faenza; Cervia, confronto con i candidati sindaco promosso da Confartigianato; Elezioni a Cervia: il M5S ha presentato la lista a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. Capofila è Samanta Farabegoli. Cervia, i candidati sindaci a confronto sui temi sociali: appuntamento a CucinaSorrisoUn confronto pubblico tra i candidati sindaci di Cervia sui temi della fragilità, dei diritti e dei nuovi bisogni sociali. È l’iniziativa promossa dalla ... ravennanotizie.it Cervia, confronto con i candidati sindaco promosso da ConfartigianatoConfartigianato Cervia organizza per domani, martedì 5 maggio 2026, alle ore 20.30 presso la propria sede di Via Levico 8, un incontro con i quattro candidati alla carica di Sindaco del Comune di Cerv ... ravenna24ore.it Potreste pubblicarmi il calendario del ritiro dei rifiuti a Cervia Zona viale Milazzo. Grazie - facebook.com facebook #5maggio 1463: #Venezia acquista da Mattosello Malatesta, Signore di Cesena, la città di #Cervia e le sue saline “obbligandosi di corrispondergli, a titolo di canone, annui ducati d’oro 4000”. Nel giugno 1467 la rendita sarà estinta con una cessione di beni p x.com