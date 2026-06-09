Il 9 giugno 1958, un cane chiamato Fido morì, lasciando un segno indelebile in Toscana. Era considerato il cane più famoso della regione e la sua storia venne raccontata in tutto il mondo. Non ci sono dettagli su come o dove sia avvenuto il decesso, né altre informazioni sulla sua vita. La data del decesso viene ricordata come il giorno in cui Fido lasciò questa terra, diventando un simbolo locale.

Firenze, 9 giugno 2026 – Si chiamava Fido e divenne il cane più famoso della Toscana, la sua storia fece il giro del mondo. Era nato il 1941 e morì il 9 giugno del 1958. Era un incrocio di un Pointer inglese e visse nel comune di Borgo San Lorenzo. Questo cane mugellano, dopo la morte del padrone, avvenuta nel 1943, continuò a recarsi fino alla fine della propria vita (per circa 14 anni) alla fermata dell'autobus, attendendo invano il suo ritorno. Il 9 giugno del 1958 con un titolo a quattro colonne La Nazione diede la notizia della sua morte, un cane a cui tutta la comunità mugellana era affezionata. La sua storia, davvero particolare, ebbe inizio nell’inverno del 1941, duro per tanti motivi: l’Italia era entrata in guerra da alcuni mesi e la situazione economica era difficile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 9 giugno 1958: quando morì Fido, il cane più famoso della Toscana

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