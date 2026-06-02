Rino Gaetano è morto all’alba del 2 giugno 1981, all’età di 31 anni. La sua scomparsa avvenne a Manfredonia. La sua musica e le sue parole hanno lasciato un segno duraturo, anche dopo la sua morte.

Manfredonia – SULLE ali delle sue parole scomode, morì giovane a soli 31 anni. lui, sull’atteggiamento di chi stava anticipando i tempi in modo veloce quasi vorace, soffiava come un solfeggio di vita già vissuta; parole le sue che erano come pietre da scaraventare addosso ad ogni stato di denuncia, si era lasciato prendere da tutto ciò ch’era irrazionale,sulle onde della povera gente, emarginati e sfruttati, proprio con quelle sue parole, superato gli inizi molto difficili, per poter iniziare ad incidere dischi, nel momento più di notorietà Rino cantava il malcontento, ironizzava personalità importanti e sicché per questo motivo era sempre ed esclusivamente mal visto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quando Rino Gaetano morì all’alba del 2 giugno 1981

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