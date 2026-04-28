In coppia con Fido | Un cane può trainare anche quattro persone

Con l’arrivo della stagione turistica, sono pronte a entrare in azione le squadre di salvataggio composte da bagnini e cani addestrati, entrambi in possesso di brevetto. Questi gruppi lavorano insieme per garantire la sicurezza in mare e sono stati formati specificamente per intervenire in modo efficace durante le operazioni di salvataggio. I cani sono addestrati a nuotare e a collaborare con i bagnini per coprire zone più ampie.

In arrivo i bagnini di salvataggio a sei zampe. Con l’avvio della stagione turistica sono pronte ad entrare in acqua le squadre di salvataggio formate da bagnini umani e cani, entrambi dotati di brevetto. "Interveniamo a supporto delle società di salvataggio – spiega il responsabile Sics (Scuola italiana cani da salvataggio) per le Marche, Marco Cannelli – e collaboriamo con i comandi delle guardie costiere per l’ingresso in spiaggia autorizzato dei nostri cani, perfettamente addestrati a tale scopo. La Sics è l’unica scuola per la formazione certificata dei cani da salvataggio con il rilascio dell’apposito brevetto". In che spiagge siete...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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