Organici docenti 2026 27 | la Lombardia perde 183 cattedre di potenziamento la Puglia 142 Tutti i dati per regione TABELLA

Nell’ambito delle assunzioni per il prossimo anno scolastico, la regione Lombardia registra una diminuzione di 183 cattedre di potenziamento, mentre la Puglia ne perde 142. Non ci sono variazioni nel numero totale di posti dedicati alle classi comuni, ma il calo riguarda specificamente le cattedre assegnate al potenziamento. I dati regionali sono stati pubblicati in una tabella dettagliata che mostra le differenze tra le varie aree del Paese.

Resta invariato il numero complessivo dei posti comuni nella scuola italiana, ma diminuiscono le cattedre destinate al potenziamento. A livello nazionale i posti comuni dell’organico dell’autonomia rimangono fermi a 614.572 unità sia nel 2025-2026 sia nel 2026-2027. Il dato, non ancora definitivo, conferma una sostanziale stabilità della struttura ordinaria del sistema scolastico, senza incrementi né riduzioni sul contingente generale delle cattedre curricolari. L'articolo Organici docenti 202627: la Lombardia perde 183 cattedre di potenziamento, la Puglia 142. Tutti i dati per regione TABELLA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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