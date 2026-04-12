Dopo la mareggiata degli ultimi giorni, le squadre di Marche Multiservizi sono impegnate nella rimozione di grandi quantità di legname e detriti dalle spiagge. L'intervento riguarda le aree colpite dall’evento meteorologico, con operazioni di pulizia che proseguono per ripristinare le condizioni precedenti. Le attività sono in corso per completare la bonifica delle zone interessate e garantire la sicurezza delle aree pubbliche.

Marche Multiservizi al lavoro per completare i lavori di pulizia delle spiagge dopo la mareggiata dei giorni scorsi. "Un’attività che viene portata avanti separando il più possibile la sabbia dal materiale da rimuovere – spiega l’azienda – così da preservare l’arenile e salvaguardare l’ ecosistema costiero ". Nel corso degli interventi, che stanno interessando in particolare le spiagge di Baia Flaminia e viale Trieste (lato Ponente e lato Levante), sono state raccolte oltre 50 tonnellate di materiale di scarto. Perlopiù legname trasportato a riva dalla mareggiata, ma anche plastica, mozziconi di sigarette ed altri detriti. Sono operative due squadre di operatori specializzati, supportate da tre camion scarrabili, un ragno meccanico e altri mezzi dedicati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche Multiservizi fa pulizia. In azione dopo la mareggiata: rimosse tonnellate di legname

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