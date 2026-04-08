Terra dei Fuochi l' annuncio | In pochi mesi saranno rimosse le 620 tonnellate di rifiuti restanti

Nella zona conosciuta come Terra dei Fuochi, un’operazione è stata avviata per rimuovere circa 620 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali. L’obiettivo è completare le operazioni entro luglio, eliminando i rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme, con le relative conseguenze. La campagna mira a bonificare l’area e a rimuovere tutto il materiale presente sul territorio.

"Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio, rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme con tutte le conseguenze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Terra dei Fuochi, sequestrato opificio a Capua: 65 tonnellate di rifiuti tessili e sei lavoratori in neroSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Terra dei Fuochi, sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili a Pastorano: denunciato un imprenditoreComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,... Temi più discussi: Il biologo di comunità, figura essenziale nella terra dei fuochi: intervista di Vincenzo D'Anna a Tele A; Terra dei fuochi, intensificati i controlli contro gli illeciti ambientali nel settore tessile; Sanzioni per abbandono di rifiuti: chi incassa i proventi?; Terra dei Fuochi: la battaglia del Comitato Per la Dignità e per la Vita. Terra dei fuochi, Mantovano: «Entro luglio via i rifiuti dal territorio»Il sottosegretario in località Cantariello per l'avvio delle attività di rimozione dei rifiuti previste dal piano del Governo ... ilroma.net Eurodeputati in visita a Caserta in missione nella Terra dei FuochiIl 1° aprile 2026, una delegazione chiave della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento Europeo (EMPL) sarà in Italia. Guidata dalla presidente Li Andersson. casertaweb.com Siamo abituati a sentire parlare di superluna, quel momento in cui la Luna piena (o nuova) si trova nel punto più vicino alla Terra e appare più grande e luminosa del solito. Ma esiste anche il fenomeno opposto, meno conosciuto ma altrettanto suggestivo: - facebook.com facebook #VIDEO - Le immagini di #ArtemisII: "La #Luna è grandissima" #Orion entra nella sfera lunare con 31 fotocamere. Christina Koch osserva la Terra, mentre gli astronauti si svegliano al suono delle loro canzoni e condividono i pasti in orbita Segui #NoCo x.com