Terra dei Fuochi l' annuncio | In pochi mesi saranno rimosse le 620 tonnellate di rifiuti restanti

Da napolitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona conosciuta come Terra dei Fuochi, un’operazione è stata avviata per rimuovere circa 620 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali. L’obiettivo è completare le operazioni entro luglio, eliminando i rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme, con le relative conseguenze. La campagna mira a bonificare l’area e a rimuovere tutto il materiale presente sul territorio.

"Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio, rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme con tutte le conseguenze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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