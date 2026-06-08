Zverev trionfa a Parigi | scavalca Alcaraz e insegue Sinner

Notizia in breve

Zverev ha vinto il torneo di Parigi, superando Alcaraz e avvicinandosi a Sinner, che ha 910 punti di vantaggio. Alcaraz potrebbe perdere punti se non recupera dall’infortunio al polso, mettendo a rischio la sua stagione. Zverev ora punta a ridurre il divario con Sinner, che mantiene il vantaggio di punti. La corsa ai piazzamenti si fa più intensa con le prossime tappe.