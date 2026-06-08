Zverev trionfa a Parigi | scavalca Alcaraz e insegue Sinner
Zverev ha vinto il torneo di Parigi, superando Alcaraz e avvicinandosi a Sinner, che ha 910 punti di vantaggio. Alcaraz potrebbe perdere punti se non recupera dall’infortunio al polso, mettendo a rischio la sua stagione. Zverev ora punta a ridurre il divario con Sinner, che mantiene il vantaggio di punti. La corsa ai piazzamenti si fa più intensa con le prossime tappe.
Come può Zverev recuperare i 910 punti che mancano a Sinner?. Perché l'infortunio al polso di Alcaraz rischia di compromettere la sua stagione?. Chi è il nuovo numero dieci della classifica mondiale dopo Parigi?. Quali tornei permetteranno a Zverev di scavalcare definitivamente Sinner?.? In Breve Cobolli raggiunge il quarto posto nella Race con 2620 punti dopo la finale.. L'italiano Cobolli entrerà nella Top 10 come numero 10 con 3540 punti.. Medvedev scende al quinto posto con 2220 punti dopo il torneo di Parigi.. Alcaraz saliterà a 3650 punti ma salterà Wimbledon per infortunio al polso.. Zverev vince il Roland Garros e scavalca Alcaraz nella corsa alle Finals. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Zverev trionfa al Roland Garros Cobolli si arrende al quinto set Il romano lotta come un leone ma al momento decisivo non ha più la forza per contrastare il tedesco che vince per la prima volta a Parigi facebook
Maledizione finita! Sascha #Zverev vince il #RolandGarros, suo primo Slam, battendo un immenso #Cobolli in 5 set (6-1 al 5°). Il tedesco spezza l'incantesimo a Parigi, mentre l'azzurro esce a testa altissima e festeggia uno storico ingresso in Top 10! x.com
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