Operazione Parigi | Sinner insegue il tassello mancante
Sinner ha concluso il torneo di Parigi dopo aver perso in finale. La vittoria è andata a un avversario straniero, che ha battuto l’italiano in tre set. La finale si è disputata sulla terra battuta del Roland Garros. La partita è durata circa due ore. Sinner aveva già raggiunto la semifinale nel 2021. La sconfitta rappresenta un passo avanti nel suo percorso, anche se manca ancora il titolo maggiore.
Fili d'erba Contro Tabur basta poco più di due ore. Il vero avversario del numero uno, almeno per ora, sembra essere il peso delle aspettative attorno al dominatore del circuito Fili d'erba Contro Tabur basta poco più di due ore. Il vero avversario del numero uno, almeno per ora, sembra essere il peso delle aspettative attorno al dominatore del circuito Parigi fu liberata in undici giorni, anche se non “da sola”, come vorrebbe la vulgata alimentata da De Gaulle con il suo celebre discorso all’Hotel de Ville, nell’agosto del 1944. Jannik Sinner avrà in dote due settimane per cercare di conquistare il Roland Garros, ultimo trofeo che... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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