Operazione Parigi | Sinner insegue il tassello mancante

Notizia in breve

Sinner ha concluso il torneo di Parigi dopo aver perso in finale. La vittoria è andata a un avversario straniero, che ha battuto l’italiano in tre set. La finale si è disputata sulla terra battuta del Roland Garros. La partita è durata circa due ore. Sinner aveva già raggiunto la semifinale nel 2021. La sconfitta rappresenta un passo avanti nel suo percorso, anche se manca ancora il titolo maggiore.