LIVE Sinner-Zverev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 insegue nuovi record

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra il numero uno e l’avversario nel torneo ATP di Madrid del 2026. Seguiremo punto dopo punto le azioni sul campo, offrendo aggiornamenti continui sull’andamento dell’incontro. Restate con noi per scoprire come si svilupperà questa sfida tra due dei protagonisti più attesi della stagione.

Il match dell’ultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il teutonico sarà il secondo in programma dalle ore 14.00 di domenica 3 maggio, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00. In precedenza in match AndreevaShnaider-SiniakovaTownsend. Si tratta del 14° incontro tra Sinner e Zverev: l’azzurro è in vantaggio per 9-4 nei precedenti, ha vinto gli ultimi 8 scontri diretti, nonché gli ultimi 12 set giocati e, nel complesso, 17 degli ultimi 19 disputati contro il tedesco. Sinner ha sempre battuto Zverev in semifinale negli ultimi quattro Masters 1000 vinti ed appena citati. La sfida tra Sinner-Zverev sarà la seconda di giornata, dopo AndreevaShnaider-SiniakovaTownsend (ore 14.🔗 Leggi su Oasport.it

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