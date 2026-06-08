Alexander Zverev ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam, sconfiggendo in cinque set il tennista italiano in finale all’Open di Francia. La partita si è conclusa con un punteggio che ha visto il tennista tedesco prevalere dopo una battaglia lunga e combattuta. La vittoria rappresenta il primo grande trofeo in carriera per Zverev.

2026-06-07 20:26:00 Il web non parla d’altro: Alexander Zverev ha conquistato il primo titolo del Grande Slam della sua carriera dopo aver superato Flavio Cobolli in una drammatica finale dell’Open di Francia in cinque set. Il tedesco, seconda testa di serie a Parigi, ha sconfitto l’italiano 6-1 4-6 6-4 6-7 (5-7) 6-1 mettendo finalmente fine alla sua attesa per una corona importante dopo essere stato inferiore nelle sue tre precedenti finali del Grande Slam. Zverev sembrava sulla buona strada per una vittoria diretta quando ha dominato il set di apertura e ha ripreso rapidamente il controllo dopo che Cobolli ha pareggiato la partita vincendo il secondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Zverev ottiene il primo Grande Slam vincendo l’Open di Francia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Open di Francia 2026: date complete del Grande Slam di tennis, programma, orario, canale TV e live streaming online, incluso l’orario di inizio finale confermatoCoco Gauff sta partecipando agli Open di Francia 2026, il secondo Grande Slam di tennis dell’anno.

Zverev in finale a Roland Garros. Contro Cobolli cerca il suo primo SlamAlexander Zverev è arrivato in finale a Roland Garros, battendo Jakub Mensik in quattro set.

Temi più discussi: Roland Garros 2026: Zverev in finale, batte Mensik: ora un italiano; Sasha Zverev vince il Roland Garros, Flavio Cobolli sconfitto in 5 set; Cobolli lotta fino al quinto set, ma è Zverev il re del Roland Garros; Zverev succede a Becker e 30 anni dopo la Germania ottiene un nuovo Grand Slam maschile.

Dopo tre finali perse, tante occasioni sprecate e una maledizione che sembrava non potesse mai finire, Alexander Zverev vince il suo primo Slam e si laurea campione al Roland Garros. Proprio su quel Philippe Chatrier che qualche anno fa gli aveva probabil x.com

Vedremo un nuovo Campione del Grande Slam nel tennis maschile nel 2026 a Roland-Garros! reddit

Zverev si prende il suo primo Slam: Cobolli lotta, ma deve arrendersi al quintoIl tedesco vince il titolo che attendeva da un’intera carriera: battuto in finale Flavio che si spegne proprio sul più bello Il primo Slam della carriera per Alexander Zverev è realtà. Il tedesco sfru ... tennisitaliano.it

Alexander Zverev ha vinto il Roland GarrosIl tennista tedesco ha battuto Flavio Cobolli in una finale molto equilibrata: è il suo primo successo in un torneo del Grande Slam ... ilpost.it