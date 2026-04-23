Diabete di tipo 1 all’Ospedale Papa Giovanni XXIII somministrato il farmaco che ne ritarda l’insorgenza

Una donna di 34 anni ad alto rischio di sviluppare il diabete di tipo 1 è stata la prima paziente a ricevere all’Ospedale Papa Giovanni XXIII il farmaco Teplizumab. Si tratta di un trattamento che utilizza un anticorpo monoclonale attraverso un’infusione, con l’obiettivo di ritardare l’insorgenza della malattia. La terapia rappresenta un passo avanti nella gestione preventiva del diabete di tipo 1, secondo quanto comunicato dall’ospedale.

È una donna di 34 anni ad alto rischio di sviluppare un diabete di tipo 1 la prima persona trattata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII con Teplizumab, un trattamento che prevede l’ infusione di un anticorpo monoclonale che ritarda l’esordio della malattia. È u no dei primi casi in Italia di terapia somministrata a pazienti adulti. Da fine 2024, in attesa del via libera dall’agenzia italiana del farmaco (AIFA), il trattamento è disponibile in Italia in pazienti selezionati in condizione di stadio 2 del diabete di tipo 1 (prediabete) e con almeno due anticorpi anti-beta cellula, su indicazione del medico specialista e dietro approvazione di un Comitato etico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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