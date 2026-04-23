Diabete di tipo 1 all’ospedale Papa Giovanni somministrato il farmaco che ne ritarda l’insorgenza

All’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato somministrato per la prima volta in Italia a un paziente adulto il farmaco Teplizumab, un anticorpo monoclonale che può ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1. Si tratta di una novità nel trattamento, poiché fino a ora il farmaco non era stato utilizzato in questo contesto per adulti. La somministrazione rappresenta un passo importante in ambito clinico.

LA NOVITA’. All’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato somministrato per la prima volta a un paziente adulto in Italia il Teplizumab, anticorpo monoclonale che può ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1. La terapia, destinata a soggetti in fase di prediabete, ha mostrato una buona tollerabilità. Una nuova frontiera nella prevenzione del diabete di tipo 1 prende forma all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato somministrato Teplizumab, un anticorpo monoclonale capace di ritardare l’insorgenza della malattia. Si tratta di uno dei primi casi in Italia su un paziente adulto. A essere trattata è stata una donna di 34 anni, considerata ad alto rischio di sviluppare diabete di tipo 1.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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