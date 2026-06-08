Zverev commuove tutti 

Alexander Zverev ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam, diventando campione Slam. Dopo la vittoria, ha rivolto un messaggio a Cobolli e alla sua famiglia, suscitando emozioni tra i presenti. La vittoria arriva dopo un percorso lungo e difficile, e rappresenta il primo successo in un Major per il tennista. La finale si è conclusa con la sua affermazione, lasciando il pubblico senza parole.

il messaggio diretto a Cobolli e alla sua famiglia Alexander Zverev può finalmente celebrare il primo successo in carriera in un Major e definirsi campione Slam. Il tedesco ha realizzato il grande sogno al Roland Garros, un torneo con cui aveva un grande conto in sospeso per il tragico episodio avvenuto nel 2022, quando durante la semifinale con Rafael Nadal si è procurato un grave infortunio alla caviglia lasciando il rettangolo di gioco sul Court Philippe-Chatrier sulla sedia a rotelle. A quattro anni da quell’evento che ha cambiato la sua prospettiva sulle cose, il nativo di Amburgo è riuscito a prendersi la personale rivincita e a trionfare battendo al quinto set Flavio Cobolli in finale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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