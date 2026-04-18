Al torneo ATP 500 di Monaco, Flavio Cobolli ha superato il campione uscente Alexander Zverev in due set, assicurandosi così un posto in finale. Dopo aver vinto l’incontro, il giovane tennista si è commosso in campo. La partita si è conclusa con un risultato positivo per Cobolli, che ha dimostrato grande determinazione contro un avversario di alto livello.

AGI - Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del "BMW Open", Atp 500 da 2.561.110 euro, di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Una prova sontuosa contro Zverev. Prova sontuosa quella del 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, che si è imposto per 6-3 6-3 dopo un'ora e 9 minuti di gioco, fermando la corsa di Zverev verso il quarto titolo in Baviera. Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti con il tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra così la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cobolli in finale a Monaco: batte Zverev e si commuove in campo

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