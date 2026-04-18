Splendido Cobolli che si commuove | sconfigge Zverev e vola in finale a Monaco

Nella partita di Monaco di Baviera, il tennista italiano ha affrontato e battuto il tedesco Zverev con un risultato di 6-3, 6-3 in un'ora e dieci minuti. L’atleta ha mostrato una prestazione convincente, arrivando così alla finale del torneo ATP 500 contro l’americano Shelton. Durante l’incontro, il giocatore si è commosso per la vittoria raggiunta.

Una prestazione maiuscola. Flavio Cobolli sconfigge nettamente il tedesco Alexander Zverev con un doppio 6-3 in un’ora e 10 minuti e va a giocarsi la finalissima dell’Atp 500 di Monaco di Baviera contro l’americano Ben Shelton. Una gara storica ed emozionante: la vittoria gli consente, per la prima volta nella sua carriera, di sconfiggere un top 5 del ranking mondiale e approdare al 12° posto, il suo best ranking. Per Cobolli si tratta della quinta finale Atp in carriera, la seconda del 2026 e la quarta a livello Atp 500. La commozione di Flavio. La vittoria di oggi, però, passa in secondo piano. La parte più intensa e significativa Cobolli la dedica al 13enne Mattia Maselli, giovane promessa del Tennis Club Parioli, morto ieri e ricordato con le sue lacrime al termine della partita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Splendido Cobolli (che si commuove): sconfigge Zverev e vola in finale a Monaco Notizie correlate Cobolli in finale a Monaco: batte Zverev e si commuove in campoAGI - Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del "BMW... Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco di BavieraMONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto in appena 69 minuti il campione uscente Alexander Zverev... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Blockx si fa un gran regalo di compleanno: sconfitto Cobolli; ATP Monaco, esordio vincente per Cobolli: battuto Dedura in due set, ora gli ottavi; Tennis, successi italiani a Monaco: Cobolli e Darderi agli ottavi; ATP 500 Monaco: Cobolli debutta contro Dedura, obiettivo ottavi di finale. Splendido break di #Cobolli: Zverev vedrà Italiani nei suoi peggiori incubi... x.com Semplicemente perfetto! Flavio Cobolli non sbaglia un colpo e all'ATP 500 di Monaco di Baviera supera il numero tre del mondo Alexander Zverev e vola in finale! Una partita sontuosa, fatta di colpi di pregevole fattura, variando smorzate e ottimi colpi da fond facebook