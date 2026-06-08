Nel 2026, l’opera “Il Gigante Viaggiatore Mr Abitrium” di Emanuele Giannelli diventa un’installazione permanente nel centro di Zurigo. La scultura, considerata una delle più rappresentative della ricerca artistica dell’autore, sarà esposta in modo stabile in uno spazio pubblico della città. La decisione di renderla permanente è stata annunciata a seguito di un progetto di valorizzazione culturale locale.

Nel 2026, Mr Arbitrium, una delle opere più iconiche della ricerca artistica di Emanuele Giannelli, inaugura una nuova fase della propria storia con un’importante installazione permanente nel cuore di Zurigo. Per la prima volta, il celebre gigante viaggiatore prende forma nella sua versione in bronzo, un pezzo unico destinato a diventare presenza stabile nello spazio urbano. L’opera è collocata in Seefeldstrasse 60, nel prestigioso quartiere Seefeld (Distretto 8), una delle aree più eleganti, vivaci e culturalmente dinamiche della città, a pochi passi dalla passeggiata sul lago, davanti a un edificio storico di particolare pregio, costruito nel 1924 e completamente restaurato tra il 2008 e il 2009, oggi quartier generale della Ledermann Management AG. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zurigo, ‘Il Gigante Viaggiatore Mr Abitrium’ di Emanuele Giannelli diventa installazione permanente

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