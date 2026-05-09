Barga diventa un museo | le sculture di Giannelli invadono il borgo

Nel centro storico di Barga sono state installate alcune sculture monumentali dell'artista Giannelli, che ora invadono il borgo. Le opere sono state collocate in punti strategici, creando un percorso tra le vie del paese e le piazze principali. Le sculture si integrano con le pietre antiche della zona, creando un confronto tra le forme moderne e le strutture storiche del luogo.

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? Punti chiave Dove si possono trovare le sculture monumentali fuori dal centro storico?. Come faranno le opere di Giannelli a dialogare con le pietre millenarie?. Quali attività locali ospiteranno le installazioni artistiche nel cuore del borgo?. Perché l'artista ha scelto di portare il progresso tecnologico tra i vicoli?.? In Breve Inaugurazione sabato 9 maggio 2026 alle ore 18 presso Porta Reale.. Partecipano la sindaca Caterina Campani, il consigliere Sergio Suffredini e il curatore Walter Tognocchi.. Installazioni diffuse coinvolgono ristoranti Alfonso, Scacciaguai, Wine Not? e l'hotel Acchiappasogni.. Percorso esteso tra Barga, Castelnuovo di Garfagnana e Fornaci con fruizione h24.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barga diventa un museo: le sculture di Giannelli invadono il borgo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Montescudaio diventa un museo digitale a cielo aperto con 'Borgo Racconta'Il patrimonio artistico e storico di Montescudaio diventa a portata di smartphone. Il “Castello dell’arte“. Barga, un museo diffusoArriva il “Calendario delle Mostre 2026“, progetto creativo diffuso che contamina i luoghi più iconici del borgo trasformandolo in un autentico... Contenuti di approfondimento Si parla di: Barga museo a cielo aperto: sabato 9 maggio si presenta la mostra diffusa I visionari di Emanuele Giannelli. Barga museo a cielo aperto: sabato 9 maggio si presenta la mostra diffusa I visionari di Emanuele GiannelliBARGA - Barga si è trasformata in questi giorni, facendo anche discutere i cittadini sulla scelta di alcune location, in scenario d'eccezione per I ... giornaledibarga.it Un museo a cielo aperto. I Giganti di Giannelli arrivano in mostra a BargaBarga si è trasformata in questi giorni, facendo anche discutere i cittadini sulla scelta di alcune location, in scenario d’eccezione per I Visionari, la mostra personale dello scultore Emanuele Gia ... lanazione.it