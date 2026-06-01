Ai Marinesi | installazione permanente a Marina di Ginosa Di Paolo Santangelo
È stata installata una scultura permanente a Marina di Ginosa, in Puglia, creata dall’artista Paolo Santangelo. L’opera si intitola “Ai Marinesi” e rappresenta un elemento della sua ricerca artistica. La collocazione è nel contesto del lungomare locale, dove l’installazione rimarrà esposta. La decisione di mantenere l’opera in modo permanente è stata comunicata dall’autore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli tecnici o al significato dell’opera.
Di seguito il comunicato: Paolo Santangelo dona “Ai Marinesi”, un’installazione permanente a Marina di Ginosa, in Puglia, dove si sviluppa la sua ricerca artistica. Per Santangelo Marina di Ginosa rappresenta un luogo profondamente legato alla propria formazione visiva ed emotiva. “Marina di Ginosa è uno dei luoghi in cui il mio lavoro ha preso forma. Donare un’opera a questa città significa restituire qualcosa a un territorio che continua a influenzare la mia ricerca”, racconta Paolo Santangelo. Con “Ai Marinesi”, l’artista sceglie di lasciare un segno permanente nel luogo dove si trova uno dei suoi atelier e dona alla città e ai suoi cittadini un’opera pensata come simbolo di relazione, appartenenza e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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