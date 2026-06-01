Ai Marinesi | installazione permanente a Marina di Ginosa Di Paolo Santangelo

Notizia in breve

È stata installata una scultura permanente a Marina di Ginosa, in Puglia, creata dall’artista Paolo Santangelo. L’opera si intitola “Ai Marinesi” e rappresenta un elemento della sua ricerca artistica. La collocazione è nel contesto del lungomare locale, dove l’installazione rimarrà esposta. La decisione di mantenere l’opera in modo permanente è stata comunicata dall’autore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli tecnici o al significato dell’opera.