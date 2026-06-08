Zona franca ' One woman show
Sabato 20 giugno alle 20.30, nella zona franca CABARET, si terrà uno spettacolo con Francesca Litrico. La performer presenterà uno show che affronta in modo satirico i problemi quotidiani di una generazione. Lo spettacolo è descritto come feroce ed esilarante, e si concentra sui drammi di tutti i giorni. L’evento si svolge in un contesto di intrattenimento, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul costo del biglietto.
Zona Franca CABARET. Sabato 20 giugno a partire dalle ore 20.30 Francesca Litrico torna in scena con uno spettacolo feroce ed esilarante sui drammi quotidiani di una generazione. Altro che boomer o generazione X, siamo solo sopravvissuti. Perché la verità è una sola: da bambini ci traumatizzavano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Zoza - GD_Bolo
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Sabato 20 giugno 2026, alle ore 21.30, presso il Teatro Sala de Curtis, in via Duca degli Abruzzi 6a, a Catania, avrà luogo lo spettacolo teatrale Zona franca - One woman show di Francesca Litrico, spettacolo di cabaret dedicato ai paradossi della vita conte facebook