In Basilicata, si discute la possibilità di istituire una Zona Franca Energetica con l'obiettivo di ridurre i costi e le tasse per i cittadini. La proposta mira a offrire agevolazioni fiscali, ma resta da capire come questa iniziativa possa influire sulle tariffe energetiche e sui pagamenti locali. Attualmente, nonostante l'estrazione di risorse nel territorio, i costi energetici per la popolazione risultano più elevati rispetto ad altre aree.

? Domande chiave Come può la Basilicata abbattere i prezzi pagando meno tasse?. Perché i cittadini lucani pagano più caro nonostante l'estrazione locale?. Quali multinazionali petrolifere dovranno sedersi al tavolo con la Regione?. Come influirà questa proposta sul potere d'acquisto delle famiglie lucane?.? In Breve Basilicata produce l'85% del greggio nazionale e il 30% del gas italiano.. Chiorazzo e Vizziello chiedono tavoli tecnici con Eni, Shell, TotalEnergies e Mitsui.. Circa cento Comuni lucani hanno già deliberato favorevolmente alla proposta regionale.. L'iniziativa richiama l'ordine del giorno del deputato Enzo Amendola sul decreto carburanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: proposta Zona Franca Energetica per abbattere i costi

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